Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel möchte Gastronomen bei der Umstellung von Einwegsystemen unterstützen und stellt auf einer neuen Internetseite Infos über Mehrweglösungen bereit.



Hintergrund ist, dass die Flut von Verpackungsmüll in Deutschland stetig wächst und ein großer Anteil aus Einweggeschirr für Speisen und Getränke besteht. Um das Müllproblem in den Griff zu bekommen, hat das Bundeskabinett ein verschärftes Verpackungsgesetz vorgelegt. Neben Verboten von Wegwerfprodukten, wie Trinkbechern und Styroporschalen, soll für Gastronomen ab 2023 auch eine Verpflichtung zu Mehrwegalternativen für ihre To-Go-Produkte gelten.

Regionale Lösung für Kreis Wesel

Als eine regionale Lösung für den Kreis Wesel bietet sich beispielsweise ein Poolsystem an, bei dem wiederverwertbares Geschirr bei möglichst vielen Restaurants, Cafés und Märkten im Kreis ausgeliehen und zurückgebracht werden kann.

Ein flächendeckendes System hat organisatorische und finanzielle Vorteile für gastronomische Betriebe und Kunden. Bei einer vom Klimabündnis organisierten Onlineveranstaltung im Januar dieses Jahres diskutierten Gastronomen diese Möglichkeit mit der Verbraucherzentrale NRW und der Firma VYTAL, Anbieter eines pfandfreien Poolsystems.

Komplexität des Themas

In der Diskussion wurde die Komplexität des Themas rund um Mehrweglösungen deutlich. Ob Imbiss, Bäckerei, Restaurant oder Supermarkttheken - die Bedarfe und Hürden sind sehr unterschiedlich und werfen bei Betrieben Fragen auf, wie: Welche Verpackungsarten brauchen wir? Welche Mehrwegsysteme passen zu unseren Kunden? Soll es ein System mit Pfand oder pfandfrei sein? Was müssen wir investieren? Welche Hygienevorschriften gelten für meine Produkte?

Existierende Mehrwegpoolsysteme

Auf der Internetseite „Mehrweg To Go“ unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/mehrweg-to-go finden Gastronomen eine vergleichende Übersicht der existierenden Mehrwegpoolsysteme und Antworten auf ihre Fragen. Zudem stehen dort die Videomitschnitte der Info-Veranstaltung zur Verfügung, inklusive des Vortrages von der Verbraucherzentrale NRW, der Vorstellung von VYTAL, einem Erfahrungsbericht einer Restaurantbetreiberin und der Diskussionsrunde.

Mehr Infos

Für weitere Fragen zum Thema "Mehrweg To Go" im Kreis Wesel wenden sich Interessierte an die Klimaschutzmanagerin Mandy Panoscha per Mail: Mandy.Panoscha@hamminkeln.de