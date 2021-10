Am 3. November richtet der Unternehmensverband AAN „Aktive Unternehmen am Niederrhein e. V.“ den zweiten Business-Lunch aus, der sich an alle Unternehmen in der Region Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten sowie Nachbar-Regionen richtet.

"Im Vordergrund steht das Netzwerken!", betont AAN-Sprecherin Ute Koppers-Messing. "Der Austausch von Erfahrungen und Ideen branchenübergreifend und unabhängig von der Unternehmensgröße – nicht nur für den Unternehmer/die Unternehmerin selbst, sondern auch für mittleres Management und Fachbeauftragte – das ist es, was wir verfolgen. Jeder kann vom anderen lernen und muss das Rad nicht neu erfinden."

Der Business-Lunch findet von 12-14 Uhr im Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck statt. Netzwerken und drei Vorträgen zu aktuellen Themen geben die Möglichkeit, neben einem guten Mittagessen noch wichtige Impulse für das eigene Unternehmen mitzunehmen.

Die Themen und Referenten jetzt im November sind:

➢ „Auszubildende und Mitarbeiter finden – Neue Zielgruppe in den Focus nehmen!“ (Silke Neuhaus, Hochschule Rhein-Waal)

➢ „Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit – Wie passt das zusammen?" (Henning H. Sittel, Effizienz-Agentur NRW, Regionalbüro Niederrhein)

➢ „AOK Betriebsnachbarschaft – eine Möglichkeit des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Sonja Ahrens, AOK Rheinland/Hamburg)

Der AAN freut sich auf motivierende und offene Gespräche neben wertvollen Kontakten

und Informationen. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: AAN „Aktive Unternehmen am Niederrhein e. V.“; Ute Koppers-Messing; Johannes-Janssen-Str. 5; 46509 Xanten; Tel: 0151/42025782; Mail: KM@AAN.de.