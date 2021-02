Seit einigen Monaten laufen die umfangreichen Bauarbeiten an der Weseler Straße in Büderich. Aufgrund der veränderten Straßenführung durch die Bauarbeiten halten die Busse der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) ab kommenden Montag, 22. Februar, vorübergehend nur an bestimmten Haltepunkten.

So halten die Linien SB 7 und 67 in Büderich nur noch an der neu eingerichteten Haltestelle im Wendebereich des Gewerbegebietes "Tank und Rast" an der Weseler Straße. Die Linie 68 (Moers - Wesel) von Moers kommend über die Venloer Straße hält weiterhin an der Haltestelle "Winkeling". Von dort fährt sie über die Bahnhofstraße, Gindericher Straße und Xantener Straße zur Ortsumgehung Büderich in Richtung Wesel. Die Linie 68 übernimmt die Haltestellen im Bereich der Bahnhofstraße (nahe ehemals Lindenhof) und der Gindericher Straße vorübergehend von der Linie 67. Die Haltestellen Markt und Hagelkreuzweg werden aufgehoben.