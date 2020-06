Ab dem 1. Juli 2020 ist die Sparkasse in Wesel freitags länger für ihre Kunden da. Die Kunden-Center haben dann freitags durchgehend von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

„Von Kunden wurde der Wunsch an uns herangetragen, dass wir freitags länger für sie erreichbar sein sollten. Als kundenorientierte Sparkasse haben wir dieses Anliegen sehr ernst genommen und die Durchführbarkeit mit dem positiven Ergebnis geprüft, dass wir freitags jetzt von 9 bis 15 Uhr unseren Service in den Kunden-Centern anbieten werden“, so der Vorstandsvorsitzende der Nispa, Friedrich-Wilhelm Häfemeier.

Natürlich können sich Kunden auch weiterhin außerhalb der Service-Zeiten von 8 Uhr bis 20 Uhr von ihrem Kundenberater persönlich oder telefonisch nach Terminabsprache beraten lassen.

In den Standorten Brünen, Gahlen und Averbruch ist die Nispa ab dem 1. Juli 2020 dienstags am Vormittag von 9 bis 12 Uhr und donnerstags am Nachmittag von 14.30 bis 18 Uhr für die Kunden vor Ort.