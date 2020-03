Die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe hat sich schweren Herzens dazu entschieden, den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers zu folgen und die Immobilia plus Invest am 4. und 5. April 2020 in der Hauptstelle Wesel abzusagen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

In der Pressemitteilung heißt es: "Unsere Immobilienmesse hat jedes Jahr mehr als 2000 Besucher und betrifft damit auch die Empfehlung Großveranstaltungen zu überdenken.Die Absage fällt uns nicht leicht, vor allem, da wir in diesem Jahr neben dem Thema Immobilien auch andere lohnenswerte Anlageformen vorstellen wollten."

Der Vorstandsvorsitzende der Nispa Friedrich-Wilhelm Häfemeier dazu: „Gerne können alle interessierten Immobilien- und Anlagekunden bei unseren Kundenberatern einen Termin vereinbaren, da wir heute noch nicht absehen können, wann die Immobilia plus Invest nachgeholt wird.“