Beste Chancen auf eine Ausbildungsstelle im Handwerk meldet die Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf – „sowohl in quantitativer Hinsicht als auch mit Blick auf einen ungewöhnlich flexiblen zeitlichen Beginn der Ausbildung in diesem Jahr“, informiert HWK-Bildungsgeschäftsführer Dr. Christian Henke.

Das Handwerk an Rhein, Ruhr und Wupper hat in Abstimmung mit den Berufsschulen des Landesteils für dieses Jahr einen späteren Ausbildungsstart als zu den üblichen Startzeitpunkten 1. August bzw. 1. September verabredet. „In Zeiten der Corona-Verunsicherung ist es gut zu wissen, dass die Ausbildung auch etwas später beginnen kann“, sagt Henke.

„Auch am 1. Oktober oder im November ist ein Einstieg problemlos möglich.“, heißt es weiter. Dem Ausbildungsmarkt fehlten auf Grund des Corona-Lockdowns in diesem Jahr zwei Monate, in denen die Anbahnung von Lehrverträgen praktisch unmöglich war“, so Henke.

„Das bedeutet zugleich: Ungewöhnlich viele und attraktive Ausbildungsplätze in großer Breite und Vielfalt des bodenständigen und krisenfesten Wirtschaftssektors sind derzeit noch auf dem Markt!“, berichtet Henke.

Die Lehrstellen

In Zahlen: Aktuell sind noch 1.506 Lehrstellen im Bezirk der Handwerkskammer Düsseldorf verfügbar. In mehr als 70 Branchen und in allen Regionen des Kammerbezirks finden Interessierte noch ein breites Qualifizierungs-Angebot vor. Alleine jeweils rund 130 Lehrstellen sind in den Lebensmittelhandwerken (Bäckerei), der Anlagenmechanik für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und zum/ zur Elektroniker/in zu ergattern, aber auch Tischlereien, Fahrrad- und Motorradwerkstätten, Sattlereien und Steinmetze suchen noch Nachwuchs.

Besonders viele - annähernd 500 Offerten - bieten sich im Großraum Düsseldorf im Handwerk, aber auch am Linken Niederrhein, im Westlichen Ruhrgebiet und im Bergischen Land listet die Online-Lehrstellenbörse der HWK jeweils dreistellige Ausbildungskontingente.

Christian Henke appelliert an die Jugendlichen und deren Eltern, Kontakt zu den HWK-Lehrstellen-Vermittlern aufzunehmen und sich beim Finden des Wunschberufes helfen zu lassen. „"Welcher Beruf passt zu mir?", "Gibt es Lehrstellen in meiner Nähe?", "Welchen Schulabschluss brauche ich?“ -Diese und andere Fragen beantworten unsere Beraterinnen und Berater gerne. Darüber hinaus kann ich jedem nur ans Herz legen, auch eigenständig auf die Wunschbetriebe zuzugehen!“

Service:

"Anruf genügt!" - Hotline zur Lehrstelle der HWK Düsseldorf unter den Telefonnummern 0211/8795607 und -603

Whats-App-Ausbildungsberatung über die Nummer 01575 6426795 (als Kontakt speichern) – hier können selbst unangenehme Fragen ganz anonym gestellt werden; die Kammer garantiert eine Antwort binnen 24 Stunden

Nützliche Links:

Online-Ausbildungsplatzbörse der HWK Düsseldorf: www.handwerk-lehrstelle.de

Ausbildungssuchende und Betriebe aus der gesamten Breite der Zukunfts- und Kreativberufe des Handwerks finden am 15. August (Beginn: 10 Uhr) beim Drive-in-Speed-Dating der HWK Düsseldorf auf dem Parkdeck der Kammer (Georg-Schulhoff-Platz 1, Düsseldorf-Bilk) zusammen.

Info/ Anmeldung: www.hwk-duesseldorf.de/speeddating

Bergisches Azubi-Dating – voll digital: vom 27. Juli bis 21. August 2020; Anmeldung für Betriebe: https://akeyi.de/partner/bad/form; für Ausbildungssuchende: https://bergisches-azubi-dating.azubi-match.com

Als Ausbildungsbetrieb auf Youtube und Instagram Nachwuchs fesseln und binden?:

Ein Web-Video der Handwerkskammer mit den Influencern Madita Brauer (@frauimhandwerk) und Jean Pierre Samulewitz (@JpsMetalldesignJustPerfectSteel) zeigt, wie es geht: www.hwk-duesseldorf.de

Mit wenigen Klicks bundesweit zu freien Lehrstellen im Handwerk: Kostenlose App Lehrstellenradar 2.0: www.lehrstellen-radar.de

Ein Verzeichnis der Ausbildungsbetriebe des NRW-Handwerks öffnet sich über den Pfad www.whkt.de/praktikumsnavi/index.php