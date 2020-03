In den vergangenen Monaten wurden die Arbeiten am Parkdeck Martinistraße in Wesel unter einem Zelt fortgesetzt. Mit Hilfe des Zeltes konnte die Parkfläche unabhängig von Wind und Wetter weiter saniert werden. Seit letzten Freitag, 20. März 2020, sind die Arbeiten auf der ersten Hälfte des Parkdecks weitestgehend abgeschlossen.

Die Arbeiten an der zweiten Hälfte haben bereits begonnen: Dort wurde die Baustelle eingerichtet.

Welche Folgen das Corona-Virus auf die Baumaßnahme haben wird, könne noch nicht gesagt werden, heißt es aus dem Weseler Rathaus.