Nach dem verheerenden Feuer, dem große Teile des Betriebes zum Opfer fielen, bedankt sich die Schreinerei Biesemann bei allen Beteiligen. In einer Pressemitteilung formuliert die Unternehmensführung:

Ein ganz tief empfundener Dank an die Feuerwehr!! Sie hat gute Arbeit geleistet, beide Wohnhäuser und Ein Drittel des Betriebes sind noch erhalten. Wenn auch in Mitleidenschaft gezogen. Unsere Polizei hat den Katastrophentourismus unterbunden und die reibungslose Arbeit der Feuerwehr ermöglicht.

Dank auch an die Stadtwerke und Westnetz für sofortige Hilfe.Fa. Flintrop, danke für den Strom, der noch gestern funktionierte.

Bestatter und Tischlerkollegen haben sich in großer Zahl gemeldet und Hilfe angeboten.

Nachbarschaft und Freundeskreis, selbstlos und schnell.

Die Kripo ermittelt die Brandursache und die Versicherung ist informiert.

Unser Beerdigungsinstitut läuft normal weiter, diese Räume sind erhalten geblieben, das Friedhofsamt hat uns ihre Hilfe angeboten.

In der Tischlerei werden wir so weit wie möglich Montagearbeiten, Reparaturen, Kleinarbeiten und Nachrüstungen ausführen. Unsere Kunden, die auf uns warten informieren persönlich."