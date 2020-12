Coronabedingt hat die diesjährige Job-Börse der Volksbank Rhein-Lippe zwar nicht stattgefunden, aber mit der Unterstützung diverser Unternehmen aus der Region, dem Rotary Club Wesel-Dinslaken und in Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg Dinslaken konnte eine interessante Steckbriefmappe erstellt werden.



Die Mappe ist auf derHomepage der Volksbank-Rhein-Lippe eGim pdf-Format abgelegt.

Exemplare der gedruckten Mappe sind in den Bankstellen der Volksbank Rhein-Lippe in Dinslaken und Voerde sowie im Berufskolleg Dinslaken erhältlich.

Die Initiatoren freuen sich, auch in diesem besonderen Jahr einen Beitrag zu leisten, um jungen Leuten bei der Orientierung zur Berufswahl behilflich zu sein. Auch wenn die Job-Börse als traditionelle Veranstaltung im Berufskolleg Dinslaken nicht stattfinden konnte, liegen mit den Steckbriefen gebündelte Anregungen, Kontaktdaten und Informationen zu Praktikums- und Ausbildungsplätzen vor.