Strompreiserhöhung

Wir alle haben es gelesen. Die Strompreise steigen! Und so wie die Medien schreiben um ca. 8%.

Ja, da wächst doch gleich die Freude am Erwerb eines so geförderten E-Auto in den Himmel. Rechne mal ein jeder für sich, wie sich die Fahrt zur Arbeit im gesamten Leben eines Elektro-Vehicles verteuert. Und dann noch die Batterie. Ich habe in Autohäusern nachgefragt und mangels ausreichender Erfahrung keine verbindliche Aussage zur Lebensdauer der Batterie erhalten.

Das Thema "E-Auto" rückt für mich in weite Ferne