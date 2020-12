Die jeweils am Freitag, 25. Dezember, und 1. Januar anlässlich der vorgenannten Feiertage entfallenden Wochenmärkte in Wesel-Flüren und Wesel-Obrighoven sowie der Wochenmarkt am 26. Dezember in Wesel-Innenstadt fallen ersatzlos aus. Der Wochenmarkt am 31. Dezember in Wesel Feldmark fällt ebenfalls ersatzlos aus. Die anderen Wochenmärkte in der 52. und 53. Kalenderwoche finden wie gewohnt statt.