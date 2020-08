Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wesel, Regina Lenneps, und der Stadt Hamminkeln, Stefanie Werner, stellen für den Zeitraum vom 29. August bis zum 3. Oktober 2020, dem Tag der Deutschen Einheit, die RadTour – Digital 2020 zur Verfügung.

Die beliebte Veranstaltung Rad zur Tat kann aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider nicht in dem üblichen Rahmen stattfinden. Aber das „Fahr-Rad-Vergnügen“ wird durch ein neues Format in diesem Jahr ersetzt.Interessierte Frauen können sich den Tour-Plan, der auf den Internetseiten der Gleichstellungsbeauftragten der Städte Wesel und Hamminkeln zu finden ist, herunterladen und radeln die vorgegebene Route alleine oder in einer kleinen Gruppe.

Die Tour verläuft inmitten malerischer Wege und Landschaften. Die einzelnen Streckenpunkte sind mit Weghinweisen hinterlegt, die sich öffnen, sobald sie den jeweiligen Streckenpunkt auswählen.

Besonders charmant: Den Start und das Ende der Tour können die Teilnehmerinnen selber wählen.

Im Mittelpunkt steht wie immer der Gedanke der „Rad zur Tat“-Tour:

Vorgestellt werden verschiedene Unternehmerinnen aus Wesel und Hamminkeln, die sich ebenfalls auf ihrer Wegstrecke befinden. Die Unternehmerinnen können gerne, nach vorheriger Absprache, besucht werden.

Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, „Schnappschüsse“ ihrer Tour an die Gleichstellungsstellen zu schicken. Die Bilder werden zu einem digitalen Fotoalbum zusammengefügt, das im Oktober 2020 auf den Internetseiten der Gleichstellungsstellen Wesel und Hamminkeln veröffentlicht wird.