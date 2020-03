Gastronomen und Unternehmen anderer Sektoren müssen sich in diesen Tagen überlegen, wie sie ihre Existenz retten können. Stillstand ist für die meisten von ihnen möglicherweise gleichbedeutend mit Insolvenz. Jedenfalls, solange noch keine Kreis-, Landes- oder Bundesgelder auf ihren Konten angekommen sind. Viele machen bereits aus der (Corona)-Not eine Tugend und haben einen Ersatz für den stillgelegten Geschäftsbetrieb installiert: einen Lieferservice.

Weitere Interessierte bitte melden

Der Weseler erstellt an dieser Stelle für seine Leserschaft eine Liste aller Unternehmen in Wesel, Hamminkeln und Drevenack, die einen Lieferservice anbieten. Bitte senden sie einen Hinweis mit Kontaktdaten, dem Firmennamen und dem speziellen Lieferangebot an: redaktion@derweseler.de

Liste mit Lieferangeboten

Blumen Terlinden

(Mühlenweg 97, 46483 Wesel; Bestell-Telefon 0281/61131)

Lieferung von Pflanzkisten, Erde, Blumensträuße bis vor die Haustür.

Bezahlung per Überweisung, Paypal oder Rechnung.

Haus Constanze

(Rosenallee 1, 46487 Wesel-Diersfordt; Bestell-Telefon 02859/937 3858)

Abhol- und Bring Service, um "trotz dieser Lage in den Genuss unserer leckeren Speisen" zu kommen.

Speisekarte hier (http://haus-constanze.de/speisekarte/)

MaRi - Moden

(Wesel; Telefon 0173/8804333)

Bekleidung für Senioren; Damen - Herren- Oberbekleidung, Nachtwäsche und Unterwäsche.

"Nach einer vorher telefonisch besprochenen Auswahl würde ich die Ware ins Haus liefern.", so Inhaberin Marianne Richter.

Mehrhooger Frittenschmiede

(Bahnhofstraße 42, 46499 Hamminkeln; Telefon 02857 / 902069)

Montag bis Sonntag von 16 bis 21 Uhr.

Bei Lieferung nach Hause: Bestellung vor Haustür in Empfang nehmen.

Bei Abholung vor dem Imbiss: Nur eine Person schicken.

Partyservice Bongers

(Wesel; Telefon / Anrufbeantworter 0281/50788)

"Wir kochen für Sie trotz Corona-Krise!Jetzt in kleineren Portionen, kalt, zum Abholen. Auch für die Ostertage finden wir eine Lösung, fragen Sie uns.", so Ina Verstege vom Partyservice.

Bestellungen für den nächsten Tag werden von 10 bis 16 Uhr angenommen.

Abholung der hygienisch verpackten Speisen am nächsten Tag von 10 bis 15 Uhr.

Nur Barzahlung gegen Rechnung.

Pizzeria Il Castello

(Friedrichstraße 14, 46483 Wesel; Telefon 0281/24515 oder 0281/1546202)

Lieferzeit von Montag bis Samstag, 11 bis 14.30 Uhr und 17 bis 23 Uhr

Sonn- und Feiertage von 12 bis 15 Uhr und 17 bis 23 Uhr.

Lieferung von Pizzen, Nudelgerichte & Salate.

Speisekarte hier (www.castello-wesel.de.tl)

Raiffeisen-Markt

(Hamminkeln, Güterstraße; Markt in Drevenack)

Abhol- und Lieferservice

Restaurant ART

(Wesel-Flüren; Telefon 0281/97575)

Liefer- und Abholservice von Vorspeisen, Hauptgerichte, Desserts und Extras. Das Angebot wird wechseln.

Telefonische Vorbestellung bis 15 Uhr.

Abholung im Restaurant von 17 bis 21 Uhr oder

Lieferung gegen Selbstkosten.

Textilreinigung Bergner

(Baustraße 15, 46483 Wesel; Telefon 0281/ 2 13 03)

Leistungen: Textilreinigung, Wäscherei, Heißmangel, Hemdenservice, Teppichreinigung, Reinigung von Oberbetten, Reinigung von Dekorationen und Gardinen.

Lieferorte: Alle Stadtteile von Wesel, Hamminkeln und Voerde.