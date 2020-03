‘Wesel eben’ ist ein Magazin das unter der Leitung von Wesel Marketing alle zwei Monate erscheint. “Wir haben Unternehmer gefragt, was Wesel ausmacht. Sie sagten Wesel ist anders, nicht so aufgeregt, entspannte Menschen - “Wesel eben!” Somit war der Titel geboren”, sagt Thomas Brocker, City Manager und Geschäftsführer von Wesel Marketing.



Wesel eben! ist ein Zusammenschluss von 18 Unternehmenspartnern, der Stadt Wesel und Wesel Marketing, die gemeinsam den Standort Wesel bekanntmachen machen, bewerben, und in den Fokus rücken wollen. “Wir wollen die Stadt Wesel als Fachkräftestandort bekannt und beliebt machen und somit gemeinsam die Zukunft Wesels gestalten”, so Brocker.

Das erste Magazin erschien 2017 und wurde bislang über die Postwurfsendung verteilt. Nun erscheint das Magazin erstmals als Beilage im Weseler. “Wir möchten neue Wege gehen und was Neues versuchen” sagt der Citymanager.

In jedem Heft wird ein Bürger*in Wesels und seine Arbeit vorgestellt. In der kommenden Ausgabe ist es Elke Schulte vom LandFrauen-Ortsverband Wesel-Obrighoven-Lackhausen. “Wir möchten vor allem auch die ehrenamtliche Arbeit der Weseler*innen vorstellen, denn das sind die Gesichter die Wesel ausmachen und repräsentieren. Da ist Wesel mit Abstand hier in der Region weit vorne”, betont Thomas Brocker.



Frühlingsfest

Am 04. und 05. April 2020 findet das alljährliche Frühlingsfest mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag statt. Der Große Markt verwandelt sich von einem unscheinbaren Grau in eine grüne Oase, wenn es heißt “Rund ums Grün”.

In der Fußgängerzone findet der altbewährte Fahrrad-Aktionstag statt und am Berliner Tor wartet die Niederrheinische Sparkasse an beiden Tagen mit der “Immobilia plus Invest”. “Das Frühlingsfest-Wochenende bleibt altbewährt, denn so wie es ist, ist es einfach beliebt bei den Bürger*innen”, sagt Thomas Brocker.