"Mit Hochdruck gestalten Fachfirmen seit einigen Monaten die Kurze Straße im Altstadtviertel in Wesel um. Anknüpfend an die Neugestaltung der Kurzen Straße beginnen voraussichtlich am 11. Januar 2021 die Arbeiten am Mühlenberg.", heißt es aus dem Weseler Rathaus.



Diese schmale Straße – ebenfalls im Altstadtviertel – wurde in den 1950er Jahren erbaut. 2006 wurde lediglich die Fahrbahn erneuert.

Zukünftig soll die Straße verkehrsberuhigt sein. Dazu wird der Bereich niveaugleich ausgebaut. Zudem wird aus der Straße eine Einbahnstraße (aus Richtung „Norbertstraße“). Dadurch soll der Verkehr „sicherer“ gemacht werden. Derzeit ist zu beobachten, dass einige Fahrzeuge bei entgegenkommenden Verkehr rückwärts in den Kreuzungsbereich fahren. So entstehen immer wieder gefährliche Situationen.

Einziger Bau der Straße wurde gefällt

Weiterhin können in der Straße sieben Fahrzeuge geparkt werden. Fünf neue Bäume werden gepflanzt. Der bis jetzt einzige Baum in der Straße musste entfernt werden. Er war nicht mehr standsicher. Die vorhandene Straßenbeleuchtung wird erweitert und auf moderne LED-Technik umgerüstet.

Auch die Kanäle werden erneuert. Sie sind zum Teil über 100 Jahre alt. Die Anwohner wurden im Vorfeld von der Stadtwerke Wesel und der Stadt Wesel informiert.

Kosten der Baumaßnahme

Die gesamte Baumaßnahme kostet etwa 300.000 Euro (110.000 Euro Straßenausbau und 190.000 Euro Kanalbau).

Für die Neugestaltung erhält die Stadt Wesel etwa 77.000 Euro Fördermittel aus dem Fördertopf Stadtumbau West (70 Prozent der förderfähigen Ausgaben).

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hatte Ende 2018 beschlossen, dass die Kurze Straße und der Mühlenberg neugestaltet werden; vorbehaltlich, dass Fördermittel für die Sanierung bewilligt werden.

Bis zum Sommer 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.