ja, ein Vorzeigeunternehmen scheint am Ende zu sein. Einmal ein vermeintlicher Wert von rund 12 Milliarden Euro, zehn Tage später nur noch ein Abklatsch von alledem. Wie kann es sein, wenn 1,9 Mrd. fehlen, dass nach deren Bekanntgabe der Wert des Unternehmens nicht 12 Mrd. minus 1,9 Mrd. = 10,1 Mrd ist? War der Börsenwert vorher schon eine Blase? Da wurden Wirtschaftsprüfer eingesetzt, die BaFin hütete über dem DAX-Wert, und doch haben die Verantwortlichen in aller Beharrlichkeit die Aussage zu fehlenden 1,9 Milliarden lange "verweigert". Zahlt die Zeche der Anleger?

Nehmen wir den Aktionär der auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens vertrauend 100 Aktien kaufte und pro Stück - sagen wir 100,00 Euro ausgegeben hat - das macht 10.000,00 Euro Investition.

Nun wird der Anleger mit einer "Geldstrafe" von 9.862,00 Euro belegt, weil eine Woche später der Wert der einzelnen Aktie bei 1,38 Euro liegt (Stichtag Freitag, 26.06.2020)! Und 100 mal 1,38 Euro sind nun mal nur noch 138,00 Euro. Und er zahlt diese horrende Summe obwohl er den Schaden gar nicht verursacht hat. Unsere deutschen Gesetze fragen doch immer nach Verschulden, Verursacher und Schadenregulierung. Da wird jetzt auch noch die "Europäische Finanzaufsichtsbehörde" eingeschaltet. Was macht die denn nun zusätzlich? Suchen die außerhalb der "CEO" nach schuldigen Personen? Kommt die in der Untersuchung voran, dauert die Suche -wie aus anderen Fällen bekannt- Jahre, oder scheitert die an Anwälten der "Vedächtigen"? Warum darf Herr Braun bei einem Schaden von mehr als 11 Milliarden gegen 5 Millionen Kaution wieder nach Hause gehen. Klaut eine Verkäuferin eine Flasche Cola und wird erwischt wird ihr fristlos gekündigt - ohne Gehaltsfortzahlung und Abfindungsanspruch. Zumindest kann an dieser Stelle festgestellt werden, dass alle Menschen vor dem Gesetzt gleich sind: hätte die Verkäuferin 5 Millionen, hätte sich auch gute Chancen pfleglich behandelt zu werden.