Die Stadtwerke Wesel hoffen auf reichlich Mithilfe der Bürger, die Ihre Zählerstände selber ablesen müssen. Es gibt aber auch einen Vorteil für die Mitarbeit der Kunden.

In diesem Jahr werden im Stadtgebiet keine Zählerableser von Haus zu Haus gehen und die Energie- und Wasserzähler ablesen. Zu groß ist die Gefahr der Ansteckung beziehungsweise Weiterverteilung des Corona-Virus. Die Jahresablesung erfolgt deshalb zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter ausschließlich als Selbstablesung.

„Die erforderliche Umstellung auf eine Selbstablesung erfolgt im Sinne der Kunden. Auch diese besondere Situation werden wir gemeinsam mit den Weseler Bürgern bewältigen“, sagt Patrick Fehr, Leiter der Verbrauchsabrechnung der Stadtwerke Wesel. Alle Kunden werden postalisch angeschrieben und informiert, wie der Zählerstand bequem den Stadtwerken Wesel übermittelt werden kann. Sollten die Zählerstände nicht ermittelt werden, wird der Verbrauch in der

Jahresabrechnung geschätzt.

Reduzierte Umsatzsteuer für Schnelligkeit



Ein Bonbon haben die Stadtwerke Wesel allerdings noch für die Kunden: Werden die Zählerstände bis zum 31.Dezember abgelesen, bekommen die Kunden für das gesamte Jahr 2020 den reduzierten Umsatzsteuersatz von 16 Prozent berechnet.

„In so einer besonderen Situation wollen wir als örtliches Stadtwerk die Bürger der Stadt Wesel so gut es geht unterstützen. Da ist es selbstverständlich, dass wir die gesetzliche Umsatzsteuersenkung nicht nur für ein halbes Jahr, sondern für das komplette Jahr 2020 an unsere Kunden weitergeben“, erklärt Stadtwerke Geschäftsführer Rainer Hegmann.