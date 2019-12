Zinsrausch

Der 31.12. naht, es gibt Zinsen - wie jedes Jahr. Nein, nicht wie jedes Jahr. Es ist weniger geworden. Ein Blick auf's Konto verrät, (ich sehe es schon in der Umsatzvorschau) dass es 24,22 Euro werden. Zinsen für ein ganzes Jahr! Dabei sollten die Zinsen nach jahrelangem Sparen als Zusatzrente dienen. Aber was kann man mit rd. 2 Euro pro Monat schon anfangen? Zum Glück bin ich nicht zum Geldinstitut gefahren, sondern habe mein Onlinebanking bemüht, mir die Zinsen mitzuteilen.

Wäre ich mit dem Auto gefahren, hätten Zeit, Fahrtkosten und die Parkgebühr einen Teil der Zinsen schon wieder verschlungen.

Konnte ich vor einigen Jahren meine Frau wenigstens einmal pro Monat zum Essen ausführen, die Zinsen hatten es ja "bezahlt", so kann ich heute oder in den folgenden Monaten keinem Restaurant die 2 Euro anbieten, um uns etwas zu servieren. Der Restaurantbesuch bleibt also aus. Noch vor einigen Jahren blieb soviel von den Zinsen übrig, dass das ein oder andere Kleidungsstück "drin" war. Na gut, soll nicht sein.

Die Statistiken trösten uns mit der niedrigen Inflationsrate über die ausbleibenden Zinsen hinweg. Aber 45 Jahre sparen und dann 2 Euro Zinsen umgerechnet pro Monat spenden keinen Trost.

Hoch leb(t)e die Altervorsorge.

Bleibt zum Schluss noch allen ein "Happy New Year" zu wünschen.