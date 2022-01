WETTER. Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Freitag, 7. Januar, um 12.45 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Demagstraße alarmiert. In einem Waldgebiet hatte eine 21-Jährige einen medizinischen Notfall erlitten. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde das notwendige Material zum Transport der Patientin gut einen Kilometer in den Wald getragen. Nach der ersten Versorgung durch den Notarzt wurde die Person anschließend auf dem Spineboard und der Schleifkorbtrage gelagert und schonend zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert. Aufgrund der teilweise steilen Wege in dem Waldgebiet wurde die Schleifkorbtrage mittels Feuerwehrleinen gesichert. Nach den Reinigungsarbeiten konnte der Einsatz nach einer guten Stunde beendet werden.