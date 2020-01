Zwischen Dienstag und Mittwoch suchten Unbekannte das Industriegebiet am Schöllinger Feld in Wetter auf und machten sich an einem dort abgestellten Sattelzug zu schaffen. Gewaltsam brachen sie den Tankdeckel auf und entwendeten schätzungsweise 150-Liter Dieselkraftstoff. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.