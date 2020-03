Wetter gedenkt der Toten und Verletzten Wetter. Eine Gedenkveranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum der Niederschlagung des Kapp-Lüttwitz-Putsches findet am kommenden Samstag, 14. März, von 11 bis 13 Uhr in der Stadtbücherei Wetter, Bahnhofstraße 19, statt. Der sogenannte Kapp-Lüttwitz-Putsch im März 1920 war der gescheiterte Versuch rechtsnationaler und rechtsextremer Kreise, die demokratisch legitimierte Republik von Weimar mit Hilfe eines bewaffneten Aufstands zu stürzen. Der Putsch scheiterte nach einigen Tagen. Gekämpft wurde auch in Wetter. Hier kamen bei den Kämpfen rund um den Bahnhof mehrere Menschen ums Leben.



Die Stadt Wetter (Ruhr) nimmt das 100-jährige Jubiläum der Niederschlagung des Kapp-Lüttwitz-Putsches zum Anlass, mit einem kleinen Festakt den demokratischen Widerstandskämpfern und der Toten zu gedenken. Schüler des Geschwister Scholl Gymnasiums haben in Kooperation mit dem Stadtarchiv das Programm miterarbeitet, Jugendliche der Musikschule gestalten das musikalische Rahmenprogramm.

Aufgrund der Veranstaltung ist am 14. März in der Stadtbücherei keine Ausleihe möglich.