WETTER. Wetter schmeckt, und zwar ganz besonders. Das hat die große Resonanz auf die Aktion „Wetter tischt auf“, die im September 2020 von der städtischen Wirtschaftsförderung, dem Stadtmarketing für Wetter und rund 20 Gastronomen in der Harkortstadt initiiert wurde, deutlich gezeigt.

Entstanden war dieses Projekt, um die heimische Gastronomie während der Corona-Pandemie unterstützen zu können. „Die Gastronomie leidet immer noch spürbar unter den Bedingungen der Pandemie, gerade jetzt in der Winterzeit. Daher starten wir erneut eine „Wetter tischt auf – Kampagne“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. Im Aktionszeitraum seit Mitte Dezember letzten Jahres, bis einschließlich Sonntag, 9. Januar, gibt es eine Rückerstattung pro Person auf einen eingereichten Restaurant-Bon einer Wetteraner Gastronomie in Form einer WetterKarte.

Zudem gibt es noch weitere Anreize durch eine zusätzliche Verlosung: „Wir erstatten den gesamten Betrag der drei höchsten eingereichten Bons, bis 300 Euro“, so Constanze Boll, Leitung der Wirtschaftsförderung der Stadt Wetter.

Wer mitmachen möchte, muss einen Teilnahme-Flyer mit den persönlichen Daten ausfüllen und diesen mit dem Original-Bon bis zum 24. Januar um 12 Uhr postalisch oder persönlich im Stadtmarketing-Büro, Kaiserstraße 70, Rathaus II einwerfen. Den Flyer gibt es bei den Gastronomen vor Ort. Eine Mehrfachabgabe ist nicht möglich. Alle wichtigen Informationen, sowie die ausführlichen Teilnahmebedingungen und den Teilnahmeflyer zum Download gibt es auf www.stadtmarketing-wetter.de.