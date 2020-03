Am Samstag, 7. März, führt die AVU Netz GmbH in der Zeit von ca. 7.30 Uhr bis 13 Uhr Umbauarbeiten an der Trafo Station in der Kaiserstraße 78 durch. Als Folge der Umbauarbeiten müssen die Gebäudekomplexe der Sparkasse sowie des neuen städtischen Verwaltungsgebäudes von der Stromversorgung getrennt werden.

Dies hat Einschränkungen zur Folge: In der Hauptstelle Wetter der Sparkasse Gevelsberg-Wetter steht in dieser Zeit keine SB-Technik

(Geldautomaten, Kontoauszüge, Überweisungsterminals) zur Verfügung. Nach Ende der Arbeiten steht der 24 Stunden-Bereich wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Das Bürgerbüro der Satdt muss am Samstag, 7. März, leider geschlossen bleiben.