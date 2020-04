Die Frauen in der SPD Wetter haben im Rahmen des Internationalen Frauentages im März eine Initiative mit dem Titel „SPD - Frauen gegen Rechts“ gestartet.Eine Aktion war der Hinweis durch sogenannte Banner. Vier dieser Banner wurden mit Genehmigung der Stadt Wetter im Stadtgebiet aufgehängt. Nun sind drei gestohlen und ein Banner zerschnitten worden. Die SPD-Frauen werden bei der örtlichen Polizei Anzeige wegen Diebstahl und wegen Sachbeschädigung stellen. Unklar ist noch, ob hier ein rechtsextremer Hintergrund zu befürchten ist.

Die Frauen in der SPD sind der Ansicht, dass es gerade in dieser Krisenzeit äußerst wichtig ist, ein Zeichen gegen Rechts zu setzen, da gerade in schwierigen Zeiten rechtes Gedankengut oft auf guten Nährboden fällt. Die SPD-Frauen wollen den Zusammenhalt in der Bevölkerung zum Wohle Aller und den Gedanken der Solidarität stärken.