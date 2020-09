Am kommenden Donnerstag, 17. September, öffnet das Briefwahlbüro zu den bekannten Zeiten. Gewählt werden kann im Briefwahlbüro bis Freitag, 25. September, 18 Uhr.



Alle diejenigen, die bereits für den ersten Wahlgang am 13. September, Briefwahl beantragt hatten, bekommen nun automatisch die Unterlagen für die Briefwahl per Post zugeschickt. Des Weiteren ist es bis zum 23. September, 12 Uhr, möglich, per Web-Wahlschein zu wählen. Auch eine Beantragung per E-Mail an wahlamt@stadt-wetter.de ist möglich. Folgende Angaben müssen gemacht werden: Vor- und Zuname, Anschrift sowie Geburtsdatum. Hinweis: Wer am Sonntag im Wahllokal gewählt hat, hat die Wahlbenachrichtigungskarte für den Fall einer Stichwahl wieder ausgehändigt bekommen. Diese ist dann wieder mitzubringen. Wer keine Karte mehr hat, kann auch mit Ausweis wählen. Es werden keine neuen Wahlbenachrichtigungskarten verschickt. Weitere Infos zur Stichwahl finden Sie auf der städtischen Homepage.