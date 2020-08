Bei der Zuordnung der Wahlbezirke für die Wahl der Vertretung des Ennepe-Ruhr-Kreises hat es bei der Stadt Wetter leider ein technisches Problem gegeben. Dadurch enthalten die bis heute an die Briefwähler des Wahlbezirks 800 versendeten Briefwahlunterlagen einen falschen Stimmzettel für die Kreistagswahl. Der Fehler ist leider erst jetzt aufgefallen, aber bereits korrigiert.



Die bis Montag ausgestellten Wahlscheine für den Wahlbezirk 800 müssen von Amts wegen für ungültig erklärt werden, so dass die betroffenen Wähler umgehend neue Briefwahlunterlagen mit einem neuen Wahlschein und den richtigen Stimmzetteln per Post erhalten werden. Die neuen Briefwahlunterlagen können nach Abgabe der Stimme im verschlossenen Umschlag unfrankiert per Post zurück gesendet, in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen oder im Briefwahlbüro abgegeben werden. Eine Stimmabgabe für die Betroffenen im Briefwahlbüro ist selbstverständlich auch ab sofort möglich.