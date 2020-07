Dienstagnacht (7. auf 8. Juli) und Mittwochnacht (8. auf 9. Juli) gibt es durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm in der Anschlussstelle Volmarstein in Fahrtrichtung Köln jeweils in der Zeit von 20 Uhr bis morgens um 5 Uhr Sperrungen.

Dienstagnacht wird die Ausfahrt und Mittwochnacht die Auffahrt gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Straßen.NRW muss im Bereich der Anschlussstelle einen Fahrbahnschaden beseitigen und investiert 55.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können die Ausfahrt nutzen.