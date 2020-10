Wie in ganz Deutschland steigt auch in Wetter die Zahl der an Covid 19 Erkrankten. Die Stadt Wetter hat diese Zahlen im Blick und richtet vor diesem aktuellen Hintergrund die eindringliche Bitte an alle Bürger, sich an die Corona-Hygieneregeln zu halten.

Das heißt konkret: in Geschäften, Restaurants, öffentlichen Einrichtungen und im ÖPNV (inklusive Haltestellen) einen Mund-Nasenschutz tragen, Abstand halten (1,5 Meter) und auf Hygiene achten (regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände). Dazu gehört auch, insbesondere bei größeren Zusammenkünften sensibel zu sein und auf die Abstandsregeln zu achten.

Aufgrund der gestiegenen Zahlen wird die städtische Verwaltung auch ihre Kontrollen intensivieren und bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung entsprechende Bußgelder verhängen. Die Stadt Wetter bittet um die Einhaltung dieser Regeln, denn nur so können das Infektionsrisiko und damit gesundheitliche Gefahren für die Bürger verringert werden. So können alle zusammen dazu beitragen, dass Wetter weiter gut durch die Krise kommt.