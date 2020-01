Sonntag wird es in der Ev. Luther Kirche Wetter durch THE GREGORIAN VOICES mystisch.

Acht Männer in einfachen Mönchskutten gekleidet und ihre Kapuzen über die Köpfe gestülpt, so wird der Chor den Kirchen-Innenraum betreten.

Versehen mit ausgezeichneten Stimmen, werden sie geistliche Kirchenmusik in a capella vortragen.

Ein außergewöhnliches Gesangs-Event mit einer Mischung aus gregorianischen Chorälen, bis hin zu neu arrangierten Klassiker der Popmusik.

Ev. Lutherkirche Wetter

Sonntag, den 12.01.2020

Einlass: 16:00Uhr

Beginn: 17:00Uhr