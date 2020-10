Wertstoffland mit zusätzlichen Öffnungszeiten

Der Stadtbetrieb Wetter bietet den Bürgern in den Herbstferien zusätzliche Öffnungszeiten für das Wertstoffland an.



„Das Wertstoffland verzeichnet in diesem Jahr zwar insgesamt nur geringfügig mehr Anlieferungen, aufgrund der Lockdownphase gab es allerdings ein verstärktes Aufkommen ab Mai und zuletzt auch in den Sommerferien“, so Stadtbetrieb-Vorstand Ludger Willeke. „Coronabedingt haben offensichtlich viele den Urlaub zu Hause dazu genutzt, aufzuräumen und auszusortieren oder neue Möbel und elektronische Geräte anzuschaffen.“

Über die Sommermonate verteilt hat der Stadtbetrieb neben zusätzlichen Sperrgutterminen auch verlängerte Öffnungszeiten bis 18.30 Uhr angeboten, letztere wurden jedoch nicht so stark angenommen wie erwartet. Dagegen war festzustellen, dass gerade mittwochs die ersten beiden Öffnungsstunden beliebt waren und sich einige schon weit vor 13 Uhr vor dem Wertstoffland eingereiht haben. Aktuell ist wieder eine Normalisierung festzustellen, wobei es immer noch zu bestimmten Stoßzeiten kommt.

Aufgrund der erweiterten Reisewarnungen geht der Stadtbetrieb aktuell wieder von einem erhöhtenAufkommen in den Herbstferien aus und bietet daher unter Berücksichtigung der Erfahrungen sechs zusätzliche Öffnungstage an:

Dienstag, 13. und 20. Oktober, 10-15 Uhr

Donnerstag, 15. und 22. Oktober, 10 bis 15 Uhr

Freitag, 16. und 23. Oktober, 10-15 Uhr

Mittwochs und samstags gelten weiterhin die bekannten Öffnungszeiten:

Mittwoch, 14. und 21. Oktober, 13-17 Uhr

Samstag, 17. und 24. Oktober, 8-13 Uhr

Ansonsten stehen den Wetteranern auch die beiden Umladeanlagen des EN-Kreises in Gevelsberg und Witten für eine Anlieferung zu den jeweiligen Öffnungszeiten zur Verfügung. Voraussichtlich ab November wird es dann auch wieder die kostenlose Laubannahme an Samstagenauf dem Gelände des Stadtbetriebes geben. Infos dazu werden rechtzeitig auf www.stadtbetrieb-wetter.de bekanntgegeben.