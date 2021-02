3 Taekwondo Sportlerinnen des TUS Wengern überzeugen bei Online Gürtelprüfung

Am 31.1.21 nahmen drei junge Sportlerinnen des TUS Wengern an einer Online-Gürtelprüfung statt. Tina und Maia Germana sowie Elena Kosok erhielten, nach intensiver Vorbereitung durch ihre Trainerin Anna Siepmann, die Möglichkeit an einer online Prüfung beim Kampfsportteam Redfire Lauenau teilzunehmen.

Da durch die Corona Beschränkungen im Moment keine Präsenzprüfungen möglich sind, wurden die erforderlichen Prüfungsbereiche im heimischen Wohnzimmer abgelegt und über Zoom von den Prüfern beurteilt.

Tina und Maia konnten, als Geschwister, gemeinsam ihre Prüfung ablegen. Sie zeigten beide sehr gute Leistungen und konnten so ihren weiß-gelben Gürtel (9.Kup) entgegen nehmen.

Elena Kosok musste sich den Prüfern alleine stellen. Nach einem souveränen Auftritt erhielt sie ihren gelben Gürtel (8.Kup) und konnte mit ihren Leistungen so sehr überzeugen, dass sie direkt ihre Zulassung zur nächsten Online-Gürtelprüfung erhielt.

Sichtlich stolz zeigte sich ihre Trainerin Anna Siepmann. Sie hat ihre Schützlinge unter den erschwerten Corona Bedingungen mit zahlreichen Online-Trainingseinheiten so gut vorbereitet, dass alle 3 hervorragende Leistungen zeigen konnten und die Prüfer von sich überzeugten.