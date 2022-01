WETTER. Am Samstag, 8. Januar, findet wieder eine Sammelaktion für Geflüchtete statt. Spenden für Geflüchtete können von 9 bis 12 Uhr am Sammellager an der Wasserstraße 15 (gegenüber der Feuerwache) abgegeben werden. Mitarbeiter der Verwaltung und Ehrenamtliche nehmen dort die Spenden entgegen. Es gelten weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln.

Spendenaktion



Besonders benötigt werden aktuell folgende Spenden: Waschmaschinen, Kühl/Gefrierkombi, E-Herde, Wasserkocher, Mikrowelle, Kochplatten, Töpfe und Pfannen, Spülen- und Wasserarmaturen, Reinigungsmittel, Staubsauger (nebst Zubehör wie Beutel), Badetücher, Fahrräder (alle Größen, insbesondere Kinderräder)und Zubehör, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Radios, Werkzeuge wie z.B. Stichsäge und Bohrmaschine oder Akkuschrauber, DVBT 2 Receiver, Kinderspielzeug (Lego, Duplo, Playmobil), Kinderwagen Kleinmöbel, Regale, Einzelbetten.

Wichtiger Hinweis



Geschirr und Bettwäsche ist ausreichend vorhanden.

Es ist am Samstag nicht möglich, Kleiderspenden abzugeben. Hier besteht die Möglichkeit zu spenden beim Roten Kreuz in der Geschäftsstelle Wilhelmstraße (montags von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr).

Die Stadt Wetter bedankt sich herzlich bei den Bürger für ihre große Spendenbereitschaft. Sie bittet allerdings darum, keine Spenden außerhalb des Sammeltermins an der Sammelstelle abzulegen. Gerne holen die Mitarbeitenden nach Terminabsprache auch Spenden ab, wenn ein bringen nicht möglich ist.