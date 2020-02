Hoch her geht es am kommenden Montag, 10. Februar, ab 14 Uhr beim Seniorencafe im Wetteraner Stadtsaal. Dä Prinz kütt in Person des Kinderprinzen-Paares und auch die Tanzgarde hat sich angekündigt. Also sollten nur noch viele Senioren mit Spass an der Freude und guter Laune in den Stadtsaal kommen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den Karnevalsfreunden Wetter statt. Der Eintritt ist frei.