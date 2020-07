Viereinhalb Monate nach Beginn der Pandemiemaßnahmen ist die Arbeitslosigkeit stärker gestiegen als noch im Juni. Die Zahl der Arbeitslosen wuchs im Juli um 420 oder 3,5 Prozent auf 12.503. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 7,2 Prozent.



„Obwohl der Einsatz von Kurzarbeit einen noch stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert hat, sorgen die Corona-Folgen und die üblichen Auswirkungen der Hauptferienzeit im Kreis für den fünften Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Folge und damit für eine weitere Verschlechterung der Arbeitsmarktlage. Die Arbeitslosmeldungen nach

Erwerbstätigkeit und Ausbildung sind wieder gestiegen. Dagegen bleibt die Zahl von Menschen, die aktuell eine neue Beschäftigung oder Ausbildung finden, weit dahinter zurück“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen.

„Inzwischen sind zumindest für den gesamten Agenturbezirk die tatsächlichen Kurzarbeiterzahlen aus der ersten Phase der Coronazeit bekannt. Im März waren es 1937 Betriebe mit 15.000

Kurzarbeitern.“

Im Juli entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Ennepe-Ruhr-Kreis in den beiden Bereichen unterschiedlich. In der Arbeitslosenversicherung waren 5.156 Kunden der Arbeitsagentur (432 oder 9,1 Prozent mehr als im Vormonat), während in der Grundsicherung 7.347 Kunden durch das Jobcenter EN betreut wurden (zwölf oder 0,2 Prozent weniger).

Die Zahl aller bei der Arbeitsagentur gemeldeten Stellen insgesamt erhöhte sich marginal auf 1.477 Stellen, war aber um 858 geringer als im Vorjahr (-36,7 Prozent).

Der Eingang neuer Kurzarbeitsanzeigen verringerte sich im Juli erwartungsgemäß. Weitere 48 Unternehmen im Kreis meldeten Arbeitsausfälle für bis zu 656 Personen an. Seit dem Beginn des Shutdowns gab es damit mehr als 3.300 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für über 45.600 potentiell betroffene Arbeitnehmer. Das Arbeitsamt meldet weiterhin eine starke Belastung des Arbeitsmarktes.Foto: Archiv