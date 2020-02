Das Luftwaffenmusikkorps aus Münster gastiert am Dienstag, 3. März, im Wickeder Bürgerhaus. Anlass ist das nunmehr 17. Benefizkonzert der St.-Johannes-Bruderschaft Wickede-Wiehagen, dessen Erlös für einen gemeinnützigen Zweck bestimmt ist.

Rund 20 Konzerte spielt das Luftwaffenmusikkorps Münster in der bevorstehenden Konzertsaison, den Auftakt macht das Benefizkonzert der Wickeder Schützen. Für das Publikum geht damit die erlesene Gelegenheit einher, einer Uraufführung lauschen zu können.[/text_ohne]

In dem rund zweistündigen Programm findet sich nämlich auch ein Stück, das der deutsche Komponist Peter Schüller von seiner Wahlheimat USA aus eigens für das Luftwaffenmusikkorps geschrieben hat und nun in der Ruhrgemeinde erstmals zur Aufführung kommt. „Wir sind schon ganz gespannt, wie es ankommt“, sagt Oberstabsfeldwebel Ferdinand Hülshoff als Vorhut des Orchesters. Und gibt auch das Versprechen, dass musikalisch „für jeden etwas dabei“ sei.

Das Konzert hat Crossover-Charakter

Treue Besucher der Wickeder Benefizkonzerte wissen freilich, wie vielseitig Militärmusik insgesamt und das Luftwaffenmusikkorps im Speziellen ist. Die Bandbreite des Repertoires reicht von Klassik und zeitgenössischer Blasmusik über Pop und Swing bis hin zur traditionellen Marschmusik.

Oberstleutnant Christian Weiper feilt als Leiter des Orchesters noch am letzten Feinschliff des Konzertprogramms und lässt sich nur ungern in die Partituren gucken. Dass die gut 50 Musikerinnen und Musiker mit Maren Stockmann und Kerstin Arnemann von zwei Sängerinnen begleitet werden, lässt gleichwohl einen Rückschluss zu: Nämlich, dass das Konzert Crossover-Charakter hat.

Brudermeister Thomas Gehrke ermutigt deshalb auch all jene, die noch kein Konzert der Benefizreihe besucht haben, es doch einmal auszuprobieren: „Hier wird auch gespielt, was man von einem sinfonischen Orchester vielleicht nicht erwartet.“ Dass für jeden etwas dabei sei, sei jedenfalls keine leere Worthülse.

Erlös an "Wickeder Markteinkauf"

Wie üblich bei den Benefizkonzerten der St.-Johannes-Bruderschaft Wickede-Wiehagen ist der Erlös auch diesmal für caritative Zwecke bestimmt. „Selbst, wer sich musikalisch erst noch begeistern lassen muss – für den lohnt sich der Konzertbesuch doch schon der guten Tat wegen“, so Gehrke, der der Sparkasse SoestWerl herzlich für die finanzielle Unterstützung des Konzertes dankte. „Nur Dank des Sponsorings ist es überhaupt möglich, auf solche Spendensummen zu kommen“, verwies Gehrke auf über 80.000 Euro, die die inzwischen 16 Benefizkonzerte eingespielt haben.

Diesmal fließt der Reinerlös in das Projekt „Wickeder Markteinkauf“, das von der Diakonie der evangelischen Kirchengemeinde und den Caritaskonferenzen Wickede und Echthausen organisiert wird. Das Projekt ermöglicht Einheimischen in einer besonderen finanziellen Notlage, kostenlos auf dem Wickeder Wochenmarkt einkaufen zu können.

Info: