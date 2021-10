WICKEDE. Endlich ist es wieder soweit: Nach der unfreiwilligen Corona-bedingten Pause dürfen sich Filmfans wieder auf einen gemeinsamen Kinoabend im Bürgerhaus freuen. Am Montag, 8. November, um 19.30 Uhr steht der große Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ im Bürgerhaus Wickede auf dem Programm.

Der Titel dieser eindringlichen filmischen Biografie hebt nicht nur den größten musikalischen Hit der Band Queen hervor, er verweist auch auf den glamourös-glitzernden Lebensstil der Titelfigur Freddy Mercury.

Intensiv geschildert werden in diesem Filmdrama die entscheidenden 15 Jahre von der Bandgründung im Jahre 1970 bis zum weltweit bejubelten Live-Aid-Konzert 1985. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Entstehungsgeschichten wichtiger Songs, sondern auch die Entwicklungen und Kapriolen des charismatischen Sängers, der nicht nur wegen seiner Vorliebe für schrille Outfits und seiner außergewöhnlichen Stimme alle Augen und Ohren auf sich zieht.

Der Hauptdarsteller Rami Malek verkörpert den enthusiastischen und den gebrochenen Freddy Mercury in all seinen intensiven Lebensphasen auf kongeniale Weise und wurde zurecht im Jahre 2019 für seine Leistung mit dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichnet.

Diese erfolgreiche Filmbiografie ist nicht nur ein „Muss“ für alle Queen- und Freddy Mercury-Fans, sie hält auch vor allem den bunten und tabu-brechenden 70er Jahren einen Spiegel vor und ruft bei den „Zeitzeugen“ vielfältige Erinnerungen wach.

Es gilt die 3G-Regel: Eingelassen wird nur, wer geimpft oder genesen ist oder den Nachweis eines Antigen-Tests beibringen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist (keine Selbsttests).

Bitte auch an den Personalausweis denken.

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Corona-Pandemie begrenzt ist, sollte eine Karte im Vorverkauf erworben werden.

Karten gibt es zum Preis von 6 Euro im Rathaus der Gemeinde Wickede (Ruhr), in der BiB-Bücherei im Bahnhof in Wickede (Ruhr), in der VHS-Geschäftsstelle in Werl (Kirchplatz).