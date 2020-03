Am Freitag, 13. März, findet das nächste Konzert der Veranstaltungsreihe "Schöne Töne Live" statt. Ab 20 Uhr tritt das Kölner Jazz-Trio "Jazz Tunes" gemeinsam mit Emese Muehl im Caritas-Kaufhaus KaDeWi (Kaufhaus der Wickeder) in der Kirchstraße 18-22 auf.

Schöne Melodien für schöne Augenblicke - so einfach ist das Prinzip von „Jazz Tunes“. Mit sanften Gitarrenklängen und frischem Groove präsentieren Christina Zurhausen (Gitarre), Dario Schattel (Bass) und Ramon Keck (Schlagzeug) bekannte Stücke des Jazz, des Bossa Nova und auch Soul und schaffen damit eine lockere, beschwingte Atmosphäre. Erweitert wird das Trio an diesem Abend um die Sängerin Emese Muehl.

Es werden nicht nur Jazz Stücke, sondern auch ausgewählte Pop und Rock Songs, besonders aus den 60er und 70er Jahren zu hören sein - Stevie Wonder, Janis Joplin, The Doors, Bill Withers, Beatles - um nur einige zu nennen. Infos gibt es unter www.jazztunesmusic.com.

Karten

Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro sind im Vorverkauf im KaDeWi und in der Ruhr-Apotheke, Hauptstraße 73 in Wickede sowie an der Abendkasse erhältlich.