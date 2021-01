Das Team der Bücherei im Bahnhof ist am Dienstag, 12. Januar, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr unter Tel. 02377-787373 und per E-Mail unter buecherei@wickede.de erreichbar. Dann können Benutzerausweise verlängert und weitere Fragen, auch hinsichtlich der Wiederaufnahme der kontaktlosen Ausleihe und des Zahlens der Benutzungsgebühren, geklärt werden.

Eine kontaktlose Ausleihe in Form der Ausgabe von vorbestellten Medienpakten ist in der bisher praktizierten Weise wieder ab Donnertag, 14. Januar zwischen 9 und 17 Uhr und dann jeweils dienstags und donnerstags möglich.