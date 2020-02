Seit zehn Jahren gibt es in Wickede den „Frauenmärz“ und auch 2020 locken zahlreiche Veranstaltungen. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die 2010 von Elvira Biekmann angestoßen wurde und sich inzwischen zu einem unverzichtbaren Event in der Ruhrgemeinde entwickelte.

Auch zu dieser Jubiläumsausgabe warten wieder unterhaltsame Angebote auf die Besucherinnen. Gertrud Martin, erste stellvertretende Bürgermeisterin, konnte beruhigen: „Natürlich sind Männer willkommen.“

„Hier leben deutlich mehr Damen als Herren, deshalb ist so eine Veranstaltungsreihe, die sich zur Erfolgsgeschichte aufschwingt, ein wichtiger Beitrag im sozialen Leben Wickedes“, begrüßte Bürgermeister Martin Michalzik bei der Vorstellung der neuen Broschüre Anbieterinnen und Anbieter. Zudem gilt sein Dank den Organisatorinnen, der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten Marion Voss, Gertrud Martin und Ellinor Schilling: „Da Dorothea Behme, die sonst die Planungen in der Hand hielt, erkrankte, hatte ich Befürchtungen, dass es Probleme gibt. Doch ich sehe ein tatkräftiges Team, dass so viele Veranstaltungen anbietet, wie noch nie.“

Auftakt mit Lieder von Reinhard Mey

Tatsächlich weisen 28 Hochglanzseiten auf 22 abwechslungsreiche Termine hin. Bereits am Sonntag, 1. März, startet der Frauenmärz um 17 Uhr im Bürgerhaus mit einem Highlight. Alle, die gerne Reinhard Meys Lieder hören, haben hier die Gelegenheit. Andreas Krüger singt nahe am Original, begleitet sich nur mit der Gitarre.

Musikalisch geht es weiter: Die Schützenbruderschaft St. Johannes Wickede-Wiehagen feiert die inzwischen schon 17. Auflage des Benefiz-Konzertes mit dem Luftwaffenmusikkorps Münster. Hier gilt es, sich schnell mit Karten einzudecken.

Wenn es heißt „Film ab“, steht wiederum das Bürgerhaus im Mittelpunkt. Am Montag, 9. März, 19.30 Uhr, wird im „Kino mit Flair“ das cineastische Werk „Greenbook“ gezeigt. Ein Film über eine ungewöhnliche Freundschaft, der im Jahr 1962 in den rassistisch geprägten Südstaaten spielt.

Auch „Naturkosmetik aus der Kräuterküche - Do it yourself“ (18. März, 16 Uhr) spielt sich am gleichen Veranstaltungsort ab, ebenso wie der „Equal Pay Day“ (19. März, 17 Uhr).

Gemütlich wird es in der „Bücherei im Bahnhof“, wenn Sigrid Grobe, „Märchen zwischen Traum und Wirklichkeit“ erzählt: „Es geht nicht um die Gebrüder Grimm, es geht um Volksmärchen aus aller Welt.“ Die Zeit, 19 Uhr, 5. März, sagt aus, es ist für Erwachsene gedacht.

Gleicher Ort, anderes Angebot: Am 13. März ab 18 Uhr gibt es Einblicke in die „Kunst, Bücher zu falten.“

Termine auf 28 Hochglanzseiten

Die Fahrt führt nach Düsseldorf in den Landtag. Bürgermeister Martin Michalzik verspricht einen kurzweiligen, erlebnisreichen Tag, der allerdings auf 30 Teilnehmerinnen begrenzt ist.

Erstmalig am Frauenmärz beteiligt sich Biersommelier Oliver Hering als „Botschafter für gutes Bier“. Er bietet den Damen eine Verkostung des edlen Getränkes im Hofladen „Landverliebt“ in Echthausen an.

Und noch ein Mann stellt seine Dienste zur Verfügung: Markus Thurau, von Beginn im Jahr 2010 dabei, vermittelt unter dem Motto „Wie helfe ich mir selbst?“ Kenntnisse, wenn es im Auto mal wieder piept oder ein Lämpchen brennt.