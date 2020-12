Martin Michalzik, Bürgermeister von Wickede (Ruhr), feiert Heiligabend in kleiner Runde. Auf den Festtisch kommen Schweinelendchen mit Zwiebel-Schmand-Sauce.

Von Peter Benedickt

„Den Heiligen Abend in familiärer Teilbesetzung kennen wir inzwischen schon seit einigen Jahren, denn unser Sohn lebt mit seiner thailändischen Ehefrau erst in Shanghai und jetzt in Bangkok - wo wir vor zwei Jahren gemeinsam Weihnachten einmal anders gefeiert haben. Der für diesen Dezember in Wickede geplante Besuch der beiden fällt wegen Corona aus: Für Thailand, das die Pandemie durch seine Erfahrungen mit dem Sars-Virusschock aus den frühen 2000er Jahren gut im Griff hat, gilt Deutschland als Hochrisikoland.

So feiern meine Frau und ich mit meinem Vater am 24. nur in kleiner Runde. Meine Mutter kann leider als Demenzpatientin im Altenheim schon lange nicht mehr dabei sein. Für die Christmette um 22 Uhr haben wir uns angemeldet, aber inzwischen ist ja auch fraglich, ob es die geben wird oder sollte. Ob unsere Tochter, die jetzt in Hamburg lebt, uns an den Feiertagen besucht, wollen wir gemeinsam erst kurzfristig entscheiden. Ein Familientreffen wird es aber Dank Smartphone und iPad auf jeden Fall geben, zwar dann nur auf den Bildschirmen - aber immerhin ist das eine großartige Möglichkeit, die es früher nie gab.

Schweinelendchen

Am Weihnachtsabend gibt es bei uns seit vielen Jahren ein leckeres Essen, das oft noch für den nächsten Mittag reicht: Schweinelendchen in einer reichlichen Zwiebel-Schmand-Sahne-Sauce mit Wildreis und Feldsalat. Auch in diesem Jahr kommen die zwei Lendchen (ca. 1.000 Gramm) aus regionaler Tierhaltung. In schmale Scheiben geschnitten werden sie in einer Keramik-Auflaufform ausgelegt. Dazu kommen Zwiebeln, die halbiert und dann in sehr feine Scheiben geschnitten und über die Lendchen verteilt werden. Für vier Personen sind rund 600 Gramm Zwiebeln angemessen. Je 375 ml Schmand und Schlagsahne kommen dazu, etwas mehr schadet überhaupt nicht. Vier Esslöffel Öl beimengen.

Mit einer Prise getrockneter Gemüsebrühe aus dem Glas und 1 1/2 Teelöffel italienischer Kräuter oder Kräuter der Provence kommt eine schöne, noch leichte Gewürznote dazu. Alternativ ist nach eigener Erfahrung auch der Rückgriff auf eine hochwertige Fertigpackung Zwiebelsuppe völlig vertretbar, plus Öl, Schmand und Sahne. Dazu passen 450 Gramm frische, halbierte Champignons. Salz und Pfeffer auf jeden Fall erst mal sparsam dosieren - nötigenfalls kann da beim Verzehr individuell nachgebessert werden.

In der Zwischenzeit hat der Backofen etwa 200 Grad Temperatur bei Ober- und Unterhitze erreicht, in den die Auflaufform mit Inhalt dann für rund 25 Minuten geschoben wird. Zwischendurch einfach mal nachschauen, dass es obenauf nicht zu dunkel wird, sonst mit etwas Alufolie abdecken.

Währenddessen den Wildreis kochen. Den Feldsalat gründlich waschen und mit vier Esslöffeln Öl, ein oder zwei Esslöffeln Essig und Wasser sowie mit einer kleingehackten Zwiebel, einer Prise Senf und nach eigenem Ermessen Salz, Pfeffer und gerne auch etwas Schnittlauch oder Petersilie zubereiten. Dazu schmeckt ein leckerer Weißwein, ein Grauburgunder passt da immer, bei dem sich die Kerzen auf dem Tisch sanft und golden spiegeln. Zum Nachtisch mögen wir gerne entweder eine Rotweincreme oder Mousse au Chocolat, klassisch und weiß, in kleinen Dessertgläsern.“