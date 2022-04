Wickede. Der letzte Sonntag im April ist in diesem Jahr neben dem Termin für das alljährliche Anradeln im Kreis Soest auch der Eröffnungstermin der QuerFeldLand-Route.

Die Strecke zeigt Radfahrern die Bedeutung der Landwirtschaft und Direktvermarktung in der Region zwischen Börde und Ruhr und gibt Einblicke in die Produktionen verschiedener Höfe. Auf rund 65 Kilometer führt die Route durch die Gemeinden und Städte Welver, Werl, Ense, Wickede (Ruhr) und Fröndenberg/Ruhr entlang landwirtschaftlicher Betriebe, die an dem Projekt beteiligt sind.

Am Sonntag, 24. April, wird die QuerFeldLand-Route offiziell eröffnet. Start ist um 11 Uhr auf dem Hof Scheer in Werl mit einer Eröffnungsveranstaltung, einem entsprechenden Rahmenprogramm und der anschließenden Routenbefahrung. Interessierte sind eingeladen sich über die neue Themenroute und die zwölf teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebe zu informieren. Die geplante Befahrung findet in zwei Schleifen in nördlicher und südlicher Richtung statt.

Informationen zur Veranstaltung und eine Anmeldung findet man auf der Webseite der LEADER-Region www.boerdetrifftruhr.de/querfeldland. Es wird darum gebeten, sich bis Donnerstag, 14. April, anzumelden.

Die im Jahr 2018 entstandene Idee der regionalen Radroute wurde in Zusammenarbeit der Kommunen und regionaler Akteure im Rahmen der LEADER-Förderung der Region Börde trifft Ruhr realisiert. Unterstützt wurden sie dabei durch das Büro pro-t-in aus Lingen.