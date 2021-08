"Offene Gärten im Ruhrbogen" entführt wieder in grüne Oasen

Die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ werden am 15. August wieder stattfinden. Hierauf haben sich die Gemeinde Wickede (Ruhr) und die acht anderen beteiligten Kommunen verständigt.

In Wickede können die Gärten des Kleingartenvereins „Zum Ruhrblick“ und die „Blühende Mitte“ in der Ortsmitte bestaunt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in der Ortsmitte lediglich einen Info-Aufsteller und einen Wegeplan geben. Die Liste aller teilnehmenden Gärten kann auf der Internetseite der Offenen Gärten eingesehen werden.

Der neue Internetauftritt stellt jeden Garten einzeln vor und ermöglicht vielfältige Such- und Sortiermöglichkeiten für Interessierte. So können zum Beispiel die Gärten gefiltert werden, die in einer bestimmten Kommune oder an einem bestimmten Sonntag geöffnet haben. Oder alle Gärten, die barrierefrei zugänglich sind oder die Mitnahme eines Hundes erlauben. Auch werden die Werbepartner auf den Internetseiten eingebunden.

In Papierform ist ein schmuckes Hinweisblatt ausgelegt, das auf die Aktion aufmerksam macht. Mit dem Verzicht auf eine Broschüre und der Konzentration aller notwendigen Informationen über das Internet können nun auch neue Gärten, die sich spontan an der Aktion beteiligen möchten, kurzfristig aufgenommen und beworben werden. Darüber hinaus sind kurzfristig notwendige Änderungen zu den einzelnen Sonntagen möglich. Gerade angesichts der weiterhin bestehenden Pandemie kann es durchaus sein, dass die Aktion insgesamt später startet oder einzelne Gärten ihre Teilnahme kurzfristig absagen.

Für die Einhaltung der Vorschriften in ihren Gärten – und hier insbesondere der Corona-Schutz-Verordnung – sind die jeweiligen Gartenbesitzenden und Besuchenden verantwortlich. Die Gemeinde bittet darum, sich vorab über aktuelle Corona-Hinweise der einzelnen Kreise, Städte und Gemeinden zu informieren. Kontaktdaten und weitere Informationen können über die Seite www.gaerten-im-ruhrbogen.de eingesehen werden.