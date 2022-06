Wickede. Zum zweiten Mal öffnen die Gärten am Sonntag, 19.06.2022, in der Veranstaltungsreihe "Offene Gärten im Ruhrbogen 2022" ihre Pforten und laden die Besucher zu einer Besichtigung ein. Aus Wickede (Ruhr) präsentieren Jörg Langanki und Helmut Bornhold an diesem Termin zum zweiten Mal ihren vielfältigen Reihenhausgarten in der Kapellenstraße 40.

Der 400 Quadratmeter großer Reihenhausgarten in Hanglage ist teilweise umgeben von einer Hecke. Gegliedert in verschiedene Bereiche, wie Nutzgarten mit Gewächshaus oder Steingarten und Staudenbeete. Ein großes Birnenspalier mit über zwanzig Sorten und eine umfangreiche Hauswurz-Sammlung runden den Garten ab. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen können sich die Gäste von der Vielfältigkeit des Gartens überzeugen.

Weitere Gärten in Wickede (Ruhr) sind am 17. Juli (Rocco Genna, Nordstraße 24) und am 14. August (Kleingartenverein: Zum Ruhrblick) geöffnet. Am 14. August präsentieren die Gärtner der Gemeinde Wickede (Ruhr) die "Blühende Ortsmitte", in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt "Klimaschutz und Nachhaltigkeit". Mehr Infos gibt es unter www.gaerten-im-ruhrbogen.de.