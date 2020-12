WICKEDE. Die Erfolge der Wickeder Wirtschaft zahlen sich in der Krise aus. Bund und Land gleichen die Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie mit insgesamt 3 Millionen Euro aus.

Bürgermeister Martin Michalzik meint dazu:,,Drei Millionen Euro bekommt die Gemeinde Wickede (Ruhr), um Steuerverluste aufgrund der Coronakrise auszugleichen. Das ist eine außergewöhnlich gute Nachricht für unsere Gemeinde – bei den Problemen, die uns heute bewegen, angesichts der sich verdunkelnden Coronalage überall und bei den schwierigen Aufgaben, die in den nächsten Jahren im Ort vor uns liegen. Die Nachricht über die Ausgleichszahlung erreichte uns jetzt im Rathaus.

Die ,,Finanzschäden“ im Gemeindehaushalt 2020, die aufgrund der Pandemie erwartet werden, schätzen wir aktuell auf rund 3,8 Millionen Euro. Fast 90 Prozent davon sind Ausfälle bei Steuern, davon wiederum der größte Teil fehlende Gewerbesteuern. Die übrigen Beträge sind zum Beispiel fehlende Einnahmen bei Freibad und Bürgerhaus oder zusätzliche Ausgaben für Hygienemaßnahmen."

Die Ersatzleistung von Bund und Landgleicht jetzt die Gewerbesteuerausfälle aus. Das haben auf Druck der Städte und Gemeinden in ganz Deutschland der Bundestag und die Landtage beschlossen. "Dass dieser Ausgleich mit 3 Millionen Euro für uns so positiv hoch ist, verdanken wir der Produktivität und den Markterfolgen unserer örtlichen Betriebe in den letzten Jahren, vor allem in der Industrie. Denn neue Leistungen und gute Absatzzahlen bescherten hohe Umsatz- und Ertragszahlen, die wiederum zu entsprechenden Gewerbesteuerzahlungen führten", resümiert Michalzik.

Und weiter: "Dieser Fleiß an den Maschinen, in Handwerk und Logistik, in Konstruktionsbüros und im Vertrieb zahlt sich für die öffentlichen Leistungen der Gemeinde auch jetzt mitten in der Krise aus, denn der Verlustausgleich orientiert sich an den durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der letzten drei Jahre. Diese lagen bei uns zwischen 10 und elf Mio. Euro und damit auf sehr hohem Niveau. Für 2020 rechnen wir mit nur ca. 7 Mio. Euro. Wickede (Ruhr) ist Industriegemeinde und wurde deshalb in der örtlichen Wirtschaft durch Lockdown und Konjunktureinbruch aufgrund Corona erheblich getroffen.

Den Unternehmensleitungen und Belegschaften möchte ich – auch im Namen des Rates – Dank und großen Respekt für ihr Krisenmanagement in diesem Jahr aussprechen. Das gilt für die Betriebe, die im Handel und bei Gesundheitsleistungen zusätzlich gefordert waren. Und es gilt besonders für die vielen Betriebe, die zeitweilig ganz schließen oder Produktionen massiv zurückfahren mussten. Es ist fast überall gelungen, mit Zusammenhalt, Umorganisationen und Arbeitsmarktinstrumenten, insbesondere Kurzarbeit, Betriebe und Belegschaften zusammen zu halten und durch die großen Unsicherheiten zu steuern.“