Wickede. Die Gemeinde lädt ein, Vorschläge und Bewerbungen für den Heimatpreis einzureichen.

„Die Heimatpreise sollen Aktivitäten honorieren, die der Attraktivität und dem Zusammenhalt in der Gemeinde guttun“, so Bürgermeister Martin Michalzik: „Dabei kann es zum einen um Projekte gehen, die 2021 durchgeführt wurden. Preiswürdig sind zum anderen ebenso Aktivitäten, die noch verbindlich für dieses oder das erste Halbjahr 2022 geplant sind. Dabei ist als Vorschlag besonders willkommen, was als Aktion ausdrücklich das Wiederaufleben von Kultur, Sport und Begegnung nach den Beschränkungen der Corona-Pandemie zum Ziel hat“.

Auch Projekte, die zur spürbaren Attraktivitätssteigerung öffentlicher Orte und Plätze dienen oder in anderer Form der Heimat- und Traditionspflege dienen können angemeldet oder vorgeschlagen werden. Vorschläge/Bewerbungen können auf der Homepage der Gemeinde über ein Online-Formular noch bis Freitag, 15. Oktober, erfolgen.

Beim Heimatpreis 2020 ging der erste Preis an den Förderverein Dorf Wiehagen, insbesondere für dessen Wanderweg-Projekt. Über den zweiten Preis samt 1.500 Euro freuten sich die Sankt-Vinzentius-Schützen Echthausen als Anerkennung für das „Golddorf-Radio 2020“. Den dritten Preis und 1.000 Euro erhielt der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wickede für seine jugendkulturelle ehrenamtliche Arbeit.

Außerdem wird der private oder gemeinschaftliche Einsatz für den Umwelt- und Klimaschutz erneut mit einem Preis honoriert. Dazu schreiben Gemeinde und Westenergie wieder ein Preisgeld von 1.000 Euro aus.

Auch hier ist das Spektrum breit: Nachhaltiger Einsatz für die Artenvielfalt kann ebenso Anerkennung finden wie Vereinsarbeit, die sich dem Umweltschutz verschreibt. Auch ideenreiche private Maßnahmen, die langfristig Klimaschutzeffekte bewirken, sind grundsätzlich preiswürdig.

Anmeldungen und Vorschläge müssen bis Mittwoch, 15. September, per E-Mail unter post@wickede.de mit dem Stichwort Klimapreis bei der Gemeinde erfolgen.

Weitere Informationen zu den Preisausschreibungen stehen unter wickede.de bereit. Die Bewerbungen für den Klimaschutz- und Heimatpreis können eingereicht werden .