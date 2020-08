Der Kreis Soest schaltet an diesem Wochenende sein Corona-Infotelefon am Samstag, 22. August. Unter der Nummer 02921/303060 steht das Infotelefon-Team den Bürgern in der Zeit von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Informationen rund um das Coronavirus gibt es auch unter www.kreis-soest.de/coronavirus. Dort befindet sich unter anderem die stetig aktualisierte FAQ-Liste des Kreises Soest, mit Antworten auf häufig gestellte Fragen, Hygienetipps sowie viele weiterführende Links zu unterschiedlichen Themenbereichen.