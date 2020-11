Im Kreis Soest ist der zwölfte Todesfall in Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen. Ein 89-Jähriger aus Werl ist verstorben. Außerdem zählt der Kreis auch zum Risikogebiet. Die kreisweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 64,3. Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.

Außerdem wurden 83 Neuinfektionen über das Wochenende registriert, und zwar in Anröchte (1), Bad Sassendorf (3), Ense (2), Erwitte (1), Geseke (4), Lippetal (1), Lippstadt (33), Rüthen (5), Soest (9), Warstein (7), Welver (1), Werl (13) und Wickede (3).

Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 2. November, 14 Uhr, 1.081 (letzter Wert: 998). Als genesen gelten 767 Menschen (letzter Wert: 738). 302 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 249).

23 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon acht auf der Intensivstation. 12 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

• Anröchte: 5 aktuell Infizierte (4), 10 Genesene (10); Fälle insgesamt: 15 (14)

• Bad Sassendorf: 8 aktuell Infizierte (5), 13 Genesene (13); Fälle insgesamt: 21 (18)

• Ense: 8 aktuell Infizierte (6), 13 Genesene (13); Fälle insgesamt: 21 (19)

• Erwitte: 11 aktuell Infizierte (14), 40 Genesene (36), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 52 (51)

• Geseke: 15 aktuell Infizierte (11) 65 Genesene (65); Fälle insgesamt: 80 (76)

• Lippetal: 3 aktuell Infizierte (2), 31 Genesene (31); Fälle insgesamt: 34 (33)

• Lippstadt: 110 aktuell Infizierte (91), 180 Genesene (166); Fälle insgesamt: 290 (257)

• Möhnesee: 0 aktuell Infizierte (0), 30 Genesene (30), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 31

• Rüthen: 16 aktuell Infizierte (11), 33 Genesene (33); Fälle insgesamt: 49 (44)

• Soest: 43 aktuell Infizierte (39), 104 Genesene (99); 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 148 (139)

• Warstein: 21 aktuell Infizierte (14), 70 Genesene (70), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 94 (87)

• Welver: 4 aktuell Infizierte (5), 25 Genesene (23), 2 Todesfälle; Fälle insgesamt: (31) 30

• Werl: 38 aktuell Infizierte (29), 126 Genesene (123); 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 167 (154)

• Wickede: 20 aktuell Infizierte (18), 27 Genesene (26); 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 48 (45)

Zunehmend werden Mitarbeitende von Krankenhäusern positiv getestet. In Warstein wurden in einer Abstrichaktion am Freitag drei weitere Personen aus der Mitarbeiterschaft positiv getestet. Es besteht weiterhin Aufnahmestopp. Betroffen ist auch eine Station einer Psychiatrischen Klinik in Warstein. Nach Positivfällen befinden sich in Krankenhäusern in Lippstadt, Werl und Soest Mitarbeitende in Quarantäne. In einer Reha-Klinik in Lippstadt haben nach fünf positiven Fälle 146 durchgeführte Schnelltests 19 weitere positive Befunde ergeben. Die betroffenen Personen und deren Kontaktpersonen sind isoliert. Eine erneute Testung ist geplant.

Kita in Wickede (Ruhr) geschlossen

Infektionen an Schulen in Erwitte, Lippstadt, Soest, Warstein und Werl führten dazu, dass für Klassen oder Kontaktpersonen Quarantäne angeordnet wurde. Wegen positiver Fälle geschlossen wurden offene Ganztagsschulen in Werl und Lippstadt. Ebenso Kitas in Lippetal und Lippstadt sowie eine Gruppe einer KiTa in Wickede (Ruhr). Das Gesundheitsamt hat jeweils die erforderlichen Maßnahmen angeordnet.

Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.