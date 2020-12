Auf der A445 in der Anschlussstelle Wickede wird Freitagnacht (11./12. Dezember) in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr die Auffahrt in Fahrtrichtung Werl gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.



Straßen.NRW muss in der Auffahrt einen Fahrbahnschaden beseitigen und investiert 10.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können die Auffahrt nutzen.