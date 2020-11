Am Mittwoch, 2. Dezember, sowie an den weiteren drei Werktagen (Donnerstag, Freitag und Montag, 7. Dezember) wird auf der A445 jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr in der Anschlussstelle Wickede die Auffahrt in Fahrtrichtung Werl durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.



Straßen.NRW muss am Kreuzungsbauwerk Betoninstandsetzungen durchführen. Rettungskräfte im Einsatz können die Auffahrt nutzen.