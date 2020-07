Das Seniorenbüro der Gemeinde Wickede (Ruhr) verkündet die Öffnung des Reparatur-Cafés im Wickeder Bürgerhaus.



Am Montag, 6. Juli, öffnet das Wickeder Reparaturcafé von 16 bis 18 Uhr, im Hauptsaal des Bürgerhauses, nach langer Wartezeit seine Pforten. Dafür haben die Verantwortlichen nun den Ablauf und die Regeln so verändert, dass das Reparaturcafé auch in Corona-Zeiten wieder an den Start gehen kann.

Neustart nach drei Monaten

So müssen auch die Besucher des Reparaturcafés immer den Abstand von mindestens 1,50 Metern einhalten und Masken tragen, die sie allerdings im Waffelcafé absetzen dürfen.

Weiterhin bleiben die Besucher auch während der Reparatur an den Tischen des Waffelcafés sitzen, statt sich wie sonst an die Tische der Handwerker zu setzen. Die Besucher werden auch gebeten, eigene Kugelschreiber mitzubringen.

Damit sich alle möglichst sicher fühlen können, ist ein umsichtiges Hygienekonzept erarbeitet worden, so dass der Wiedereröffnung des Reparaturcafés nichts im Wege steht.

Nach den vergangenen drei Monaten freuen sich alle darauf wieder durchstarten zu können und sind mehr als bereit, kleinere Unannehmlichkeiten wie das Tragen der Masken, zum Schutz aller in Kauf zu nehmen.

Noch gibt es keine Waffeln

Bei einer Tasse Kaffee oder einem Kaltgetränk können alle Besitzer defekter Geräte mit den ehrenamtlichen Handwerkern wieder prüfen, ob ihr Toaster, die Lampe, der Plattenspieler oder andere Besitztümer nicht doch noch zu reparieren sind. Lediglich auf die leckeren Waffeln muss derzeit noch verzichtet werden.

Die Handwerker des Reparaturcafés sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass nur die Dinge auf der Müll-Deponie landen, die tatsächlich nicht mehr zu reparieren sind.